Продолжается реставрация внутренних росписей Трапезного храма Лавры
00:13, 27 ноября 2013Православие
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На очереди отделка стен и потолка
С ходом ремонтно-восстановительных работ в храме преподобных Антония и Феодосия Печерских (Трапезном) 22 ноября ознакомился наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.
Совместно с генеральным директором Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Любомиром Павловичем Михайлиной владыка Павел провел техническое совещание в реставрируемом храме.
В ходе осмотра трапезной палаты реставраторы рассказали о уже выполненных работах и о том, что намечено сделать в ближайшее время.
Также было осмотрено внутренне помещение храма для последующей отделки стен и потолка.
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