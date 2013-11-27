Продолжается реставрация внутренних росписей Трапезного храма Лавры

С ходом ремонтно-восстановительных работ в храме преподобных Антония и Феодосия Печерских (Трапезном) 22 ноября ознакомился наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

Совместно с генеральным директором Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Любомиром Павловичем Михайлиной владыка Павел провел техническое совещание в реставрируемом храме.

В ходе осмотра трапезной палаты реставраторы рассказали о уже выполненных работах и о том, что намечено сделать в ближайшее время.

Также было осмотрено внутренне помещение храма для последующей отделки стен и потолка.

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