Братия Киево-Печерской Лавры поздравила Предстоятеля УПЦ с Днем рождения

24 ноября в резиденции Предстоятеля Украинской Православной Церкви, расположенной на территории Киево-Печерской Лавры, братия монастыря во главе с наместником митрополитом Вышгородским и Чернобыльским Павлом поздравила Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира с 78-летием со дня рождения.



Митрополит Павел, обращаясь от имени братии к Митрополиту Владимиру с поздравлением, сказал: «Ваше Блаженство! Разрешите в этот радостный воскресный день вашим духовным детям - братии Лавры поздравить Вас с Днем рождения. Мы с великой радостью благодарим Господа за ваше рождение. Благодарим и Ваших родителей, воспитавших для Церкви Христовой великого святителя. С вами связана история не только Украинской Православной Церкви, но и мирового православия в целом.



Мы благодарим Вас за любовь к братии монастыря, за отеческое попечение и молитвы. Разрешите сегодня еще раз и еще раз сказать слова благодарности Богу за то, что мы имеем такого Архипастыря.



В знак нашей сыновней любви от лица братии примите эту икону основоположников монашества на Руси преподобных Антония и Феодосия Печерских. Пусть Господь укрепляет Ваши духовные силы и дарует многая и благая лета!»



В свою очередь Митрополит Владимир поблагодарил братию Лавры за теплые слова поздравления, пожелав насельникам монастыря в вере и радости совершать монашеский подвиг.

Сайт Киево-Печерской лавры