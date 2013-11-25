Киевские духовные школы поздравили Митрополита Владимира с Днем рождения

24 ноября профессорско-преподавательская корпорация и студенты КДАиС во главе с ректором Киевских духовных школ митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием поздравили Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира с 78-летием.

Высокопреосвященнейший митрополит Антоний от лица учащих и учащихся академии и семинарии поздравили Его Блаженство с Днем рождения, отметив, в частности, что благодаря трудам и жертвенному служению Митрополита Владимира сегодня функционируют духовные школы.

«Нынешним преподавателям и студентам повезло быть современниками Вашего пребывания на посту Предстоятеля Украинской Православной Церкви, ведь на примере Вашего Блаженства воспиталось не одно поколение будущих пастырей. Желаю Вам, чтобы Господь ниспослал вам здравия, чтобы Вы еще долгие годы трудились на благо нашей Церкви», - сказал митрополит Антоний.

В свою очередь Блаженнейшим Митрополит Владимир поблагодарил владыку ректора за теплые слова и молитву. Всем пришедшим Его Блаженство вручил памятные подарки.

После чего хор Киевских духовных школ пропел Его Блаженству многолетие.

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