При Александрийской Патриархии открыты два музея

24 ноября Александрийский Патриарх Феодор II совершил церемонию открытия двух музеев, расположенных в Патриаршей резиденции в Александрии.

Археологический музей устроен в подземных цистернах эллинистического и римского периодов, находящихся непосредственно под резиденцией. В музее представлены археологические экспонаты, начиная с периода нового царства (маска фараона) и вплоть до эпохи после арабских завоеваний.

На 2-м этаже Патриаршей библиотеки также был открыт музей-ризница, в котором выставлены рукописи, иконы, церковные сосуды и облачения.

На церемониюоткрытия музеев специально прибыл заместитель министра иностранных дел Греции К. Геронтопулос, сообщили агентства «Амен» и «Ромфея».

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