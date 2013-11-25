Предстоятель Албанской Церкви стал почетным председателем организации «Религии за мир»

Предстоятель Албанской Православной Церкви, Блаженнейший Архиепископ Анастасий был избран почетным председателем организации «Религии за мир», сообщает Romfea.

Ее 9-я Ассамблея прошла в Вене 20-22 ноября и собрала 600 религиозных лидеров из всех уголков земного шара для того, чтобы обсудить проблемы все возрастающего насилия в мире.

В своем выступлении глава Албанской Православной Церкви отметил, что «этот выбор оценил по достоинству роль Албанской Церкви, которая двадцать лет назад пережила чудо возрождения из пепла и несет свою миссию по объединению страны».

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