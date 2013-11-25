Иерусалимская Патриархия отметила годовщину интронизации Патриарха Феофила III





Восемь лет со дня возведения на патриаршую кафедру Предстоятеля Иерусалимской Православной Церкви Блаженнейшего Патриарха Святаго Града Иерусалима и всей Палестины Феофила III отметила Иерусалимская Патриархия 22 ноября. Об этом сообщает сайт Русской духовной миссии в Иерусалиме МП.

Архиепископ Фаворский Феофил был избран Священным Синодом 141-м по счету Патриархом Иерусалимским 22 августа 2005 года, чтобы продолжать труды своих предшественников на престоле святого апостола Иакова, брата Божия и первого епископа Иерусалимского.

По традиции, иерархи и духовенство Иерусалимской Церкви, возглавляемые Патриархом, прошествовали от здания Иерусалимской Патриархии к храму Воскресения (Гроба Господня). В храме был совершен праздничный благодарственный молебен о здравии Предстоятеля. В торжественном богослужении приняли участие иерархи и духовенство Иерусалимского Патриархата, а также оба руководителя Русских Духовных Миссий в Иерусалиме: Московского Патриархата - игумен Феофан (Лукьянов), и Русской зарубежной Церкви - архимандрит Роман (Красовский).

По окончании службы, в тронном зале Патриархии, Блаженнейший Патриарх принял поздравления. От имени Святогробского братства выступил Генеральный секретарь Иерусалимской Патриархии архиепископ Константинский Аристарх. Затем к Предстоятелю Иерусалимской Церкви с поздравительным словом обратился Генеральный Консул Греции в Иерусалиме г-н Георгий Захариудакис.

От имени Русской Православной Церкви Блаженнейшего Патриарха Феофила III поздравил временно исполняющий обязанности начальника РДМ в Иерусалиме игумен Феофан (Лукьянов), зачитавший приветственный адрес от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в котором отмечается высокое Предстоятельское служение Блаженнейшего Патриарха Феофила III, его неустанные молитвы о мире для Иерусалима и процветании народов, проживающих на древней земле Палестины.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл пожелал своему Собрату и Сослужителю «доброго здравия, обильных милостей от Всещедрого Дарователя и всемерной помощи Божией в служении Святейшей Иерусалимской Церкви». Игумен Феофан (Лукьянов) преподнес Блаженнейшему Патриарху в дар митру и букет цветов. Сестры Русской Духовной Миссии пропели "многая лета".

Поздравить своего Предстоятеля в этот день собрались в Иерусалиме представители православных обществ Назарета, Яффы, Бейт-Джалы, Иордании, Катара, руководители патриарших семинарий и школ и др.