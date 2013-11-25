В Москве состоится Первый большой съезд казачьих духовников

5 декабря в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя откроется Первый большой съезд казачьих духовников «Православие — духовно-нравственная основа казачьего мировоззрения».

Организатором мероприятия является Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством.

Ожидается, что на открытии форума выступит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Участниками форума станут архиереи Русской Православной Церкви, руководители епархиальных отделов по взаимодействию с казачеством, духовенство, окормляющее казачьи общества и общественные объединения казачества в России и за рубежом, духовники казачьих кадетских корпусов, школ и классов, атаманы казачьих обществ и общественных объединений казачества, заместители атаманов по духовно-нравственному воспитанию и взаимодействию с Русской Православной Церковью и работе с казачьей молодежью, члены Совета при Президенте РФ по делам казачества, представители органов государственной и муниципальной власти, а также представители средств массовой информации.

Предварительная повестка дня Первого большого съезда казачьих духовников включает, в частности, такие вопросы:

Основные направления духовно-просветительской работы в казачьих обществах.

Духовно-нравственные ценности казачества и их идентификация в образовательной среде.

Роль казачьих СМИ в духовно-нравственном развитии казачества: исторический аспект и современность.

Подготовка священнослужителей к духовному окормлению казачества: опыт духовных семинарий России.

В программе Съезда заявлены два пленарных заседания.

На первом пленарном заседании запланированы выступления Святейшего Патриарха Кирилла, полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном Федеральном округе, председателя Совета при Президенте РФ по делам казачества А.Д. Беглова и министра регионального развития Российской Федерации И.Н. Слюняева. Также доклад представит председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Помимо этого на первом пленарном заседании выступят руководитель Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями г. Москвы Ю.В. Артюх, архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий,митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, председатель Отдела по взаимодействию с казачеством Украинской Православной Церкви архиепископ Запорожский и Мелитопольский Лука, архиепископ Женевский и Западно-Европейский Михаил, атаман ВКО «Кубанское казачье войско», казачий генерал Н.А. Долуда.

Среди выступающих на втором пленарном заседании — председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда, ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского, член Совета при Президенте РФ по делам казачества, доктор экономических наук, профессор В.Н. Иванова, войсковой священник Терского казачьего войска протоиерей Павел Самойленко.

По окончании выступлений главным редактором газеты «Литературная Россия» В.В. Огрызко будут подведены итоги литературного конкурса «Казачьему роду нет переводу».

Завершит работу Первого большого съезда казачьих духовников концерт Государственного академического Кубанского казачьего хора .

Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством/Патриархия.ru