Прося помощи у Бога, вспомним: помогли ли мы сами кому-нибудь?

24 ноября 2013 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения возрожденного храма Сошествия Святого Духа в поселении Первомайское Троицкого административного округа г. Москвы и Литургию в новоосвященном храме. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся с Первосвятительским словом.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимый отец настоятель! Дорогие отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю с праздником, с воскресным днем. Сегодня особое событие в этом храме Сошествия Святого Духа в Первомайском. Это та часть Подмосковья, которая ныне присоединена к Москве, и это мой первый выезд на новые территории столицы как епископа города Москвы и первое богослужение, которое совершено в этой новой части нашего Первопрестольного града.

Я хотел бы выразить благодарность владыке митрополиту Ювеналию, который долгие годы окормлял, в том числе, и эту часть Подмосковья, которая присоединена ныне к Москве. Конечно, Ваше пастырское попечение было и над этим историческим храмом, об истории которого нам только что так убедительно рассказал отец настоятель.

Храм действительно претерпел множество испытаний и поруганий. Построенный в самом начале XVIII века, в память о Полтавской битве, храм через сто с небольшим лет подвергся страшному разорению. Французы, оккупировав эту часть Подмосковья, устроили в этом храме конюшню. Храм был разорен, но по милости Божией не был разрушен, и потому буквально через год снова освящен и в нем возобновилась жизнь.

Наибольшее же разорение пришлось на годы послереволюционные, о чем нам поведал отец настоятель. Я могу только сказать, что здесь было много всего — от зернохранилища до танцплощадки. Попытка использовать храм якобы для нужд людей обернулась разорением и разрушением храма и опустошением человеческих душ, — как и конница Мюрата, расквартировавшая здесь своих лошадей, не одержала победу.

Всякий раз, когда человек пытается получить что-то за счет Бога, он теряет не только то, что желает получить, — он теряет еще больше. Вот почему и говорит Писание, что «Бог поругаем не бывает» (Гал. 6:7). Нельзя обогатиться, распродав церковное имущество. В начале 1920-х годов ограбили все практически храмы, были сорваны тонны серебряных риз, из одной только Троице-Сергиевой лавры было вывезено несколько ведер бриллиантов — они были варварски сорваны с риз, со священных сосудов… Все это делалось для того, чтобы накормить голодающих. Но голодающие как голодали, так и голодали, как умирали, так и умирали. А где все эти сокровища? Все пошло прахом. Вот существует такая закономерность, и люди, которые прошли через суровые испытания, требовавшие крепости веры, силы исповедничества, наверное, лучше, чем современники наши, которые этого опыта не имеют, понимают, о чем я сейчас говорю.

Сегодня читалось удивительное Евангельское повествование, всем хорошо известное, о том, как милосердный самарянин помог тому, на кого напали разбойники (Лк. 10:25-37). Рассказав эту историю, Господь спрашивает: «Кто же для этого несчастного был ближним?» Его соплеменники-иудеи, среди которых были священник и левит, то есть служители храма, или иноплеменник из самарян, с которыми евреи даже не общались в быту? А ведь тот самый самарянин и помог несчастному, почему и отвечают Господу, здравым смыслом оценив ситуацию: «Конечно, ближним был тот, кто сотворил ему милость».

Только что в слове, обращенном к Преосвященному Митрофану, я говорил о важности совершения добрых дел, потому что совершение добрых дел превращает людей, не знающих друг друга, отдаленных друг от друга, в ближних. Ради чужого человека тяжело чем-то жертвовать, а вот ради ближнего пожертвовать уже можно. Но ближний познается не по родословной, не по записям в паспорте, а по опыту жизни. Когда мы делаем друг другу добро, мы становимся ближними, а ради ближнего можно сделать очень многое. Что же означает, когда люди, не являясь родственниками и даже знакомыми, начинают делать друг другу добро? Это означает, что общество становится солидарным, объединяясь вокруг скорби каких-то людей.

Чтобы сделать свою мысль совсем понятной, я сошлюсь не на далекие примеры двухтысячелетней давности и даже не на эту евангельскую историю. Сошлюсь на события наших дней: страшное наводнение в Крымске или беспрецедентное затопление Дальнего Востока. Люди совершенно незнакомые стали оказывать друг другу помощь, начали собираться средства. Значительные средства были собраны Церковью, и я сердечно благодарю все приходы, всех вас, мои дорогие, хоть кто копеечку пожертвовал на помощь тем далеким, для вас не ближним, но становящимся ближними людям, во имя которых совершается доброе дело.

Наше общество и особенно наша молодежь подвержена искушениям, о которых мы хорошо знаем. Иногда нам кажется, что натиск безнравственности, опустошающий человеческую душу, разрушающий всякие идеалы, превращает людей в некие атомы, не связанные друг с другом, что атомарность общества разрушает его единую структуру, что эгоизм, себялюбие, потребительство, наслаждение благами, попытки достичь материального достатка и сверхдостатка любыми путями разрушают социальные связи.

Когда мы так думаем или говорим, мы говорим правду. Нет большего эгоиста, чем тот, кто обогащается за счет других, кто делает других бедными, несчастными, лишает зарплаты, работы. Нет большего эгоиста, чем тот, кто увеличивает счет в банке и свое благополучие за счет несчастья и слез людей, за счет опустошения душ человеческих, за счет разрушенных семей, за счет погубленных детей. В какой-то момент многим из нас кажется, что в обществе начались процессы необратимые, что этот распад на атомы невозможно предотвратить. И вдруг происходит событие, требующее солидарности, будь то Крымск или Дальний Восток, и мы видим, как люди, кровно совершенно не связанные с теми, кто пострадал, едут, становятся добровольцами, встают в одну шеренгу, под страшным ветром защищая своими телами дамбу на берегу Амура.

А сколько денег собиралось людьми, которые вообще никогда на Дальнем Востоке не были, которые, может быть, не могут с первого раза реку Амур на карте найти! Но сопереживание, сострадание приводят человека к действию, которое в конце концов оборачивается тем, что дальние, неизвестные становятся ближними. А если ближними, то, стало быть, речь идет уже о реальной человеческой общности — общности, которую мы называем человеческим обществом. Общность и общество — это слова, имеющие один корень. Не может быть другого возрастания в солидарности, как только взаимная помощь и поддержка.

Я специально использую слова, которые люди обычно употребляют вне церкви. А какие слова мы употребляем в церкви? А мы говорим о единстве духа в союзе мира (см. Ефес. 4:3), мы говорим о служении своим ближним, мы говорим о том, что это дела архиважные не только для того, чтобы изменить к лучшему жизнь людей, но и для того, чтобы открыть перед собой двери Божественного Царства. Господь не спросит нас ни о чем ином на Страшном Суде — Он будет спрашивать нас только о том, помогали ли мы ближним своим.

И сегодняшнее Евангельское чтение, еще раз хочу подчеркнуть, большинству людей хорошо известное, открывает перед нами еще одну грань — такую современную, такую актуальную, в том числе для нашего народа, для нашей страны. Мы можем быть сильными, мы можем быть способными защищать друг друга, мы можем быть способными объединяться для того, чтобы решать важные задачи, материальные и духовные, только тогда, когда мы будем чувствовать друг в друге ближнего своего. А опознать ближнего нельзя, как только через сотворение добрых дел.

И как замечательно звучат слова Иоанна Златоуста: «Что ты надеешься на то, что Бог даст тебе просимое, если ты не дал своему ближнему?» В самом деле, какое право мы имеем обращаться к Богу и просить: «Господи, помоги мне»? Когда мы так просим, давайте вспомним: может быть, кто-то просил нас помочь ему? За кого-то походатайствовать, кому-то помочь словом и делом, или какой-то, может быть, даже самой незначительной материальной суммой? И когда мы с настойчивостью просим у Бога «Помоги!», давайте вспомним: помогли ли мы сами кому-нибудь? Если не помогли, нужно остановиться в молитве, потому что такая молитва не достигнет Божиего престола, пойти и сделать доброе дело — либо тем, кого мы ранее отвергли, либо, может быть, тем, кого мы найдем на пути своей жизни. И если, обращаясь к Господу, мы можем сказать: «Господи, помоги мне, ибо и я в меру своих сил, будучи человеком слабым, но по Твоей заповеди живя, помогаю другим людям», — то Господь услышит нашу молитву.

Все удивительно связано — духовное и материальное, молитва и наша повседневная жизнь, слово Божие с его возвышенными заповедями и реальные радости и трагедии. И когда всю эту взаимосвязанность мы воспринимаем через свой духовный опыт, у нас открываются глаза, мы обретаем видение, мы проникаем в смысл человеческого бытия, мы становимся способными выстраивать свою жизнь в соответствии с самым главным законом человеческого счастья — законом любви, который Бог пожелал положить в основу наших человеческих отношений.

Пусть Господь благословит этот храм Сошествия Святого Духа. Пусть Господь благословит всех прихожан, отца настоятеля, духовенство. Я от всего сердца, призывая на вас Божие благословение, желаю всем возрастать в силе духа, в силе молитвы и в силе совершения добрых дел. И в память о посещении этого храма хотел бы передать вам образ святого преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского с памятной надписью. Его молитвами да хранит Господь всех притекающих в этот святой храм. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси