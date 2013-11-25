На родине святой Матроне Московской откроют дом-музей

На родине святой Матроне Московской, в селе Себино Кимовского района Тульской области, откроют ее дом-музей. Об этом сообщает "Правмир".

Церемония освящения так называемого «красного угла» будущего музея блаженной состоялась 22 ноября, после службы в местном Успенском храме, посвященной дню рождения святой Матроны. Ранее предполагалось открыть музей в этот день, однако сроки открытия переносятся.

«Дом уже готов, к нему подводят коммуникации, идет сбор предметов для музейной экспозиции. В связи с этим принято решение перенести открытие музея на май. В будушем в селе Себино планируется создать туристский паломнический центр со строительством необходимой инфраструктуры», — отметил представитель областного правительства.

Блаженная Матрона родилась в 1885 году в Тульской губернии. От рождения она была не просто слепой — у нее совсем не было глаз, но девочка обладала даром духовного зрения. Согласно житию, с ранних лет ей были ведомы не только человеческие грехи, преступления, но и мысли. Она чувствовала приближение опасности, предвидела стихийные и общественные бедствия. По ее молитвам люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. В 1925 году Матрона перебралась в Москву и прожила в ней до конца своих дней. 2 мая 1952 года завершился земной путь Матроны. Перед своей кончиной она сказала: «Все, все приходите ко мне, рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть и слышать и помогать вам».

В октябре 2004 года на Архиерейском Соборе Матрона Московская была причислена к лику общецерковных святых.

В настоящее время мощи святой Матроны находятся в Покровском женском монастыре Москвы.