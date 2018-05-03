Управляющий делами УПЦ - о церкви, религиозных реформах и отношении к ЕС

Церковная жизнь в Украине традиционно вызывает большой интерес общества. Постоянно звучат животрепещущие вопросы. Как относится церковь к процессам евроинтеграции? Каким образом преодолеть раскол в украинском православии? Как церковь воспитывает будущих священнослужителей? Планирует церковь проводить реформы, чтобы приблизиться к современникам?

На вопросы отвечает управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевских духовных академии и семинарии , митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич).

Справка. Митрополит Антоний (родился в 1967 г. В Закарпатье. Окончил Московскую духовную академию, защитил кандидатскую диссертацию, посвященную богословию апостола Павла. С 2003 г. заведовал канцелярией Киевской митрополии. В 2006 г. рукоположен во епископа, а в 2007-м назначен ректором Киевской духовной академии и семинарии. С 2012 г. также занимает должность управляющего делами Украинской Православной церкви. В январе 2013-го возведен в сан митрополита.)

Владыка, социологи утверждают, что из всех общественных институтов украинцы более всего доверяют церкви. Это тем более накладывает на её служителей большую ответственность за духовное и нравственное здоровье народа.

Церковь всегда, даже когда была преследуемой и гонимой в обществе, чувствовала свою ответственность за весь народ, всегда молилась за людей, за власть, за войско. И теперь каждый день перед престолом Господним просим Божьего благословения для Украины и ее народа. Но знаем: Господь оказывает помощь тем, кто живет по правде, жаждущим правды. Действительно: сегодня люди склонны доверять церкви больше, чем политическим институтам или общественным организациям. Мы привыкли об этом говорить, но это и означает, что общество предоставляет церкви большой заем доверия. И мы должны достойно ответить на этот запрос. Поэтому в последнее время стараемся прилагать усилия для развития именно социальных программ и благотворительных проектов. Церковь открыта к диалогу с обществом.

Некоторые из известных представителей творческой интеллигенции считают православных иерархов УПЦ МП горячими патриотами, а некоторые - нет. По этому поводу позвольте привести знаковый штрих из вашей биографии: осенью 2002-го года вы подали прошение, что хотите служить в Украине.

Не хотел бы много говорить о себе. Действительно, почти пятнадцать лет я учился и преподавал в Московской духовной академии. И эти годы всегда вспоминаю с большой духовной радостью. Я имел счастье жить в Троице -Сергиевой лавре - это монашеская обитель, которая имеет давнюю историю и глубокие традиции. Также и общение с профессорами академии стало для меня фундаментом на всю жизнь. Однако, я родился и вырос в Украине, здесь моя Родина . И поэтому, когда в 2002 году Блаженнейший митрополит Владимир предложил вернуться для служения в Украине, я воспринял это как волю Божию и вернулся на Родину. Его Блаженство сыграл в моей жизни особую роль. Когда я переехал в Киев и получил назначение в канцелярию Киевской митрополии, то именно Блаженнейший митрополит Владимир помог мне освоить новые для меня сферы деятельности, он искренне делился со мной своим богатейшим жизненным опытом. Это особая школа, которая и сегодня очень сильно помогает мне нести церковное служение.

В отношении патриотизма, должен подчеркнуть: Украинская Православная Церковь призывает своих верных быть патриотами, быть достойными гражданами своего Отечества. Конечно, среди членов церкви, как и в целом в обществе, могут существовать разные взгляды на перспективы развития нашего государства, как и различные оценки ее исторического прошлого. Церковь потому и называется союзом любви, что она объединяет разных людей. Мы не навязываем нашим прихожанам какой-то одной политической идеологии, не поддерживаем ту или иную политическую силу или общественное движение. Церковь проповедует Евангелие. И в свете Евангелия христиане должны выносить суждения обо всех тех процессах, которые происходят в обществе. Итак, мы поддерживаем патриотизм и не ограничиваем свободы выражения на общественно-политические темы. Однако, церковь не может допустить, чтобы храм превращался в место политических баталий. Поэтому наша церковь запретила духовенству участвовать в политической деятельности. Также не разрешается использовать церковный амвон для политической агитации. Сегодня, на мой взгляд, нужна взаимная открытость украинского общества и Украинской Православной церкви. Это позволит развеять многочисленные мифы, которые иногда проявляются в общественном сознании.

Владыка, вы один из авторов реформы духовного образования, руководитель Киевской духовной семинарии и академии, вас относят к интеллектуальной элите, пишете фундаментальные труды, в том числе и «на вызов кризиса современного общества» , член Синодальной комиссии УПЦ по диалогу с УАПЦ и по подготовке диалога с УПЦ КП , ответственность за ряд слишком важных направлений деятельности Киевской митрополии: представляете предстоятеля УПЦ в государственных , общественных и церковных мероприятиях, отвечаете за межхристианские и межрелигиозные отношения , и - что самое ответственное - управляете делами церкви - так у читателя возникает чисто закономерный вопрос: когда и как все успеваете?

Не все удается делать так, как хотелось бы. Но, слава Богу, церковный корабль сегодня не бросает из стороны в сторону на волнах моря мира сего. В этом - большая заслуга Блаженнейшего митрополита Владимира. Есть известные слова святого Серафима Саровского: «Спасись сам и тысячи вокруг тебя спасутся». Главный секрет удачной административной работы в церкви такой: «Твори добро, и тысячи людей потянутся тебе помочь в твоем деле». Действительно, объем работы сегодня очень значителен. Однако, следует отдать себя в руки Бога и тогда можно успеть все. В церкви все делает Господь, но все делает через людей. Поэтому наше дело - не мешать Богу творить его дело.

«Раскол возник из-за гордости. И лечится смирением»

С полтора десятка лет назад я задал вопрос тогдашнему Президенту Кучме: каким он видит решение проблемы разделенного , разобщенного украинского христианства? «Я - за единую Украинскую поместную православную церковь» , - был ответ. Время идет, видимых сдвигов нет. Сейчас хотелось бы услышать ваш взгляд, - человека компетентного, умеренного, искреннего, - на эту важнейшую проблему, которая , без сомнения , волнует подавляющее большинство украинских граждан: что нужно, чтобы наконец появилась (как и во всех наших православных соседей: румын, болгар, греков, сербов...) единая Украинская поместная православная церковь, которая бы объединила УПЦ МП, УПЦ КП, УАПЦ и, вероятно, УГКЦ и верных Мукачевской греко - католической епархии - «церкви своего права», - которая традиционно подчиняется непосредственно Риму?

Начнем с аксиом. С точки зрения православной экклезиологии, то есть с точки зрения учения о церкви, поместная церковь в Украине уже существует. Это Украинская Православная церковь. Мы признаны со стороны всего мирового православия, мы находимся в евхаристическом общении со всеми поместными православными церквями мира. Вспомним июль этого года.

Факт. В Украину на празднование 1025- летия Крещения Киевской Руси прибыли представители всех поместных православных церквей. И служили литургию в Киево-Печерской лавре вместе с предстоятелем Украинской Православной церкви - Блаженнейшим митрополитом Владимиром. Наша церковь сама открывает епархии, посвящает епископов, канонизируется святых , имеет внутреннюю автономию. Административные структуры нашей церкви действуют во всех регионах Украины. Итак , согласно церковному праву имеем все признаки поместной церкви, хотя и не имеем автокефального статуса.

Поэтому надо говорить не об отсутствии в Украине поместной православной церкви, а о том , что сегодня значительная часть православной паствы в Украине находится вне общения с мировым православием. Ни так называемый «Киевский патриархат», ни УАПЦ не имеют признания со стороны других Поместных Церквей. Когда представители этих структур говорят о своих контактах с иерархами других поместных церквей, то следует понимать, что такие контакты могут иметь исключительно неофициальный характер. Конечно, и иерархи нашей церкви могут иметь неофициальное общение с представителями других религиозных общин, но это же не значит официального взаимного признания.

Поэтому следует понимать, что объединение всех граждан Украины, исповедующих православную веру, в единую церковь предусматривает возвращение к каноническому общению с мировым православием тех сообществ в Украине, которые сами добровольно разорвали это общение. Именно такими сообществами на сегодня есть УПЦ КП и УАПЦ.

Взгляд. История знает немало примеров преодоления церковных расколов. И верим, что Господь откроет нам путь к примирению с нашими братьями, которые оказались в составе непризнанных сообществ. Однако хочу подчеркнуть: наша церковь всегда настаивала: примирение может осуществиться исключительно на фундаменте православного канонического права.

По греко-католической церкви, то здесь вопрос лежит в другой плоскости. Хотя между нашей церковью, с одной стороны, и УПЦ КП и УАПЦ, с другой, нет евхаристического общения, однако между нами отсутствуют различия в вероучении - исповедуем одну православную веру. Но греко-католики находятся в составе католической церкви, поэтому они исповедуют католическое учение. А между православными и католиками существуют существенные разногласия в области вероучения, церковного устройства, практики церковной жизни и т.д.

Хотя греко-католическая церковь старается подчеркивать свою восточную идентичность,однако, например, учение об особой власти Римского епископа, которое исповедуют и греко - католики, - это атрибут западного учения о церкви, никогда не признавали на Востоке. Существуют и другие существенные разногласия. Поэтому, если с УАПЦ и УПЦ КП мы пытаемся наладить диалог по поводу возможных путей преодоления раскола, то с УГКЦ ситуация иная. Наши взаимоотношения с УГКЦ следует рассматривать в более широком контексте православно-католического богословского диалога. В этом диалоге уже есть определенные достижения, которые еще ​​предстоит актуализировать в украинских условиях. Конечно, можем вести диалог с УГКЦ и на украинском уровне.

Факт. Всегда должны помнить: УГКЦ является составной частью католической церкви. Кстати, об этом как-то мало вспоминают в Украине, однако УГКЦ имеет заметную зависимость от Рима. Например, согласно Кодексу канонов восточных церквей рукоположение епископов для УГКЦ может произойти только после получения согласия Римского папы. Украинская Православная церковь, хотя и входит в состав Московского патриархата, но имеет право самостоятельно выбирать и рукополагать епископов.

Итак, следует знать о реальном статусе украинских церквей. Это важно и тогда, когда речь идет об особенностях межцерковных взаимоотношений в Украине.

Здесь же приведу ваши слова: « Кровоточащая рана украинского православия - раскол». Как его преодолеть, ведь проблема многогранна, потому возникла как наслоения исторических и политических обстоятельств, так и, конечно, из-за фактора внешнего...

Раскол возник из-за гордости, и лечится смирением. Бог дарует благодать смиренным, и если все будем открытыми к Богу, друг к другу - эта проблема раскола решится. Раскол - это явление духовное, его причины - духовные, лечится он средствами духовными. Все остальное - второстепенно.

«Европе бы вернуться к христианским истокам...»

Мир постоянно глобализируется. Десять лет назад один западный профессор сказал так: « Если европейцы не оставят всего того, что их разъединяет и не будут придерживаться единых цивилизационных правил, - то Европа вскоре может стать в культурном и религиозном смысле полуостровом Азии». Согласны?

Действительно, сегодня пред Западной Европой возникает все более серьезный вызов. Европейцы активно отходят от христианского фундамента собственной цивилизации. При этом все больший процент населения Европы составляют носители других культур и религий. Все попытки строить в Европе так называемое «мультикультурное» общество не удались - фактически обанкротились. Выходцы из неевропейского ареала почти не интегрируются в культурное пространство Европы, находясь в своеобразных этнокультурных и религиозных анклавах. Попытки христианских церквей Европы (имею в виду и католиков, и протестантов) развернуть миссию среди этих групп мигрантов, заметного успеха не достигли. Оказалось, что культуры, которые сформировались на почве ислама, очень устойчиво оберегают себя от ассимиляции. Поэтому, по моему убеждению, Европа должна вернуться к истокам своей христианской идентичности, иначе наш континент ждут непростые испытания.

«Необходимо заново открывать вечные сокровища православной традиции»

Часть наших современников - интеллектуалов считает, что церковь должна постепенно менять тысячелетние традиции, становится современной.

Но существует и другое мнение: социологи религии утверждают, что, наоборот, в современных религиозных движениях прекращается рост числа сторонников. И что люди ищут традиционной духовности. Это интересный процесс. Недавно мне в руки попал сборник, изданный два года назад протестантами. Он посвящен двадцатилетию религиозной свободы в Украине. В одной из статей протестантские конфессии сравниваются с фаст - фудом. Забег голодный к религии, удовлетворил голод. И что дальше? Начинает искать ресторан или кафе. И переходит к православию или католицизму , потому что там хранится богатство духовной традиции. Возможно, это и не совсем корректное сравнение, но в нем кроется важное признание протестантского автора. Он видит, что современные украинцы, которые пришли к протестантским общинам, ищут чего-то более глубокого, более традиционного. И нам, православным, необходимо лишь заново открывать вечные сокровища православной традиции.

Однако, пытаясь актуализировать многовековое христианское наследие, сегодня мы должны использовать все новые средства.

Факт. Сегодня почти все епархии нашей церкви имеют свои официальные страницы в сети Интернет. Работают православные радиостанции, снимаются телепрограммы. В нашей церкви действует около 350 Интернет - ресурсов, несколько десятков радио - и телепроектов, издается более сотни газет и журналов. В последние годы активно формируется православный кинематограф. Недавно в Киеве прошел уже одиннадцатый фестиваль православного кино « Покров».

Итак, новые технические достижения должны привлекать к выполнению задач христианской миссии.

«Счастливое детство - живая икона рая»

«Голос Украины» в номере за 16 июля сообщал о подписании трехстороннего меморандума о неприкосновенности Института эпидемиологии и инфекционных болезней им . Л.Громашевского на территории Киево-Печерской лавры, пока не построят новое помещение для клиники. Недавно там снова возник «больничный» конфликт...

Проблема давняя, болезненная и для нас, и для общества. Надеюсь, что мудрости хватит всем - и конфликт будет преодолен. В целом, считаю, что и государство, и церковь должны уделять больше внимания таким людям, как пациенты института им. Л.Громашевского . И мы стараемся это делать.

Каждому, кто отдает себя трудам духовным и молитвенным вполне, характерно в раздумьях возвращаться в детство, где, как вы признались, «веру, любовь к Богу и преданность Святой церкви вобрал с молоком матери»?

Считаю, что величайший дар - это счастливое детство. Если было счастливое детство, то это «живая икона рая» по словам отца Павла Флоренского. Я постоянно возвращаюсь мыслями в те времена счастья и радости и благодарен родителям, что подарили мне такое детство. Это счастье не исчезло, оно со мной каждый день, оно дает мне силы трудиться. И если наше детство как маленький рай было таким временем счастья , то каким же есть Царство Божие? Вот о чем нужно задуматься каждому... Конец нашей жизни может быть похожим на счастливое начало, если достойно проживем свой ​​век.

Василий Нитка, "Голос Украины".