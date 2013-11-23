Янукович поздравил Митрополита Владимира с днем рождения

Президент Украины Виктор Янукович поздравил Предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита Владимира с днем рождения.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской православной церкви (УПЦ).

Отмечается, что Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины Владимир в своей резиденции в Святой Успенской Киево-Печерской лавре встретился с Президентом Украины.

Янукович поздравил Предстоятеля УПЦ с 78-летием и пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Сегодня, в день своего рождения, Митрополит Владимир совершил Божественную литургию в домовом храме во имя святителя Николая Чудотворца при Предстоятельской резиденции в Святой Успенской Киево-Печерской лавре.

С его Блаженством Литургии отслужили: митрополит Черновецкий и Буковинский Ануфрий, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, архиепископы: Белоцерковский и Богуславский Августин, Сарненский и Полесский Анатолий, Харьковский и Богодуховский Ануфрий, Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, епископ Хотинский Мелетий, сотрудники Киевской Митрополии в священном сане.

Во время богослужения молились: митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, архиепископ Городницкий Александр.