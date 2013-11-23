В Москве состоялось заседание Высшего Церковного Совета РПЦ

22 ноября 2013 года в зале Высшего Церковного Совета кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Высшего Церковного Совета Русской православной церкви.

Повестка дня заседания включала рассмотрение положения о военном духовенстве Русской православной церкви и вопросы, связанные с реформой церковной образовательной системы, а также исполнением решений Высшего Церковного Совета.



В начале заседания по предложению Предстоятеля Русской православной церкви члены Высшего Церковного Совета пропели «Вечную память» погибшим в результате обрушения здания торгового центра в столице Латвии Риге.

Затем Святейший Владыка представил повестку дня заседания и рассказал о значении документа об организации работы военного духовенства.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси