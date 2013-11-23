Члены Высшего Церковного Совета РПЦ совершили поминовение жертв трагедии в Риге

22 ноября 2013 года в Храме Христа Спасителя, перед началом заседания Высшего Церковного Совета Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и члены Совета вознесли молитвы о упокоении душ погибших в результате обрушения здания торгового центра Maxima в столице Латвии Риге.

«Перед тем как нам приступить к нашей работе, я бы хотел вам напомнить, что 21 ноября в Риге произошла трагедия — обрушились крыша и стены супермаркета, в результате чего погибли и пострадали ни в чем не повинные люди», — сказал Патриарх Кирилл.

По последним данным количество жертв трагедии превысило 30 человек, несколько десятков пострадавших госпитализировано. Точное количество людей, продолжающих оставаться под завалами, неизвестно. Продолжаются спасательные работы. В Латвии объявлен трехдневный траур.

По предложению Патриарха Кирилла члены Высшего Церковного Совета пропели «Вечную память» погибшим.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси