Вышел новый выпуск телевизионной программы «Православный вестник»

Новости УПЦ (Видео)

Сегодня, 23 ноября, вышел новый выпуск телевизионной программы «Православный вестник». В выпуске новостей Украинской православной церкви: - День рождения Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Владимира; - Что известно об Ангелах; - Бывают ли скауты православными и другие многочисленные церковные события. Видео размещено на сайте "Украинская Православная Церковь"

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