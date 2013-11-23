Вышел новый выпуск телевизионной программы «Православный вестник»
08:02, 23 ноября 2013Православие
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Новости УПЦ (Видео)
Сегодня, 23 ноября, вышел новый выпуск телевизионной программы «Православный вестник».
В выпуске новостей Украинской православной церкви:
- День рождения Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Владимира;
- Что известно об Ангелах;
- Бывают ли скауты православными
и другие многочисленные церковные события.
Видео размещено на сайте "Украинская Православная Церковь"
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