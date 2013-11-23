Вышел новый выпуск телевизионной программы «Православный вестник»

08:02, 23 ноября 2013
Православие
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Новости УПЦ (Видео)

Сегодня, 23 ноября, вышел новый выпуск телевизионной программы «Православный вестник».

В выпуске новостей Украинской православной церкви:

- День рождения Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Владимира;

- Что известно об Ангелах;

- Бывают ли скауты православными

и другие многочисленные церковные события.

Видео размещено на сайте "Украинская Православная Церковь"

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