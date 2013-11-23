УПЦ отмечает 80-ю годовщину Голодомора 1932-33 годов заупокойными богослужениями

22 ноября, по благословению Предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний совершил заупокойную литию у Мемориала памяти жертв голодоморов в Украине, сообщает сайт УПЦ.

Его Высокопреосвященству сослужили епископы Макаровский Иларий, Боярский Феодосий, Ирпенский Климент, Бородянский Варсонофий, Васильковский Николай, председатель Административного аппарата Киевской Митрополии протоиерей Владимир Коцаба, благотворительные Киева и духовенство Киевских духовных школ.

В поминальном мероприятии также приняли участие преподаватели и студенты Киевских духовных школ, сестры милосердия из сестричества в честь преподобной мученицы Елисаветы и инокини Варвары.

Сегодня, в день 80-й годовщины Голодомора в храмах Украинской православной церкви будут отслужены заупокойные богослужения.