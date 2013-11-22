В Киево-Печерской лавре молились о жертвах трагедии 1932-1933 годов

История Украинского народа наполнена многими горестными событиями. 22 ноября вся Украинская нация вспоминает страшную трагедию 32-22 годов прошлого века, когда от голода погибли миллионы человек.



В день памяти иконы Божией Матери «Скоропослушница» по завершении Божественной литургии в Успенском соборе монастыря братия Лавры совершили заупокойную литию по жертвам великого голода. Поминальное богослужение по безневинным жертвам возглавил наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.



Обращаясь к верующим, Владыка Павел отметил: «Дорогие братья и сестры! Во все дни своего бытия Святая Церковь непрестанно совершает молитвенное поминовение усопших. В эти дни мы вспоминаем трагические события лихолетия и голода 1932-1933 годов. Мы не можем знать участи скончавшихся во время этой трагедии, но мы верим и уповаем на милосердие Божие, надеемся что Господь простит их прегрешения вольные и невольные. Мы верим, что Господь, услышав наши скромные молитвы, пошлет Свою величайшую милость и благость. Пусть Господь упокоит их души».

lavra.ua