Представители УПЦ приняли участие в торжествах по случаю дня рождения Патриарха Кирилла

Представители Украинской православной церкви приняли участие в торжествах по случаю дня рождения Патриарха Кирилла, сообщает сайт УПЦ.

20 ноября, в день своего рождения, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

Его Святейшеству сослужили иерархи Русской православной церкви.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, в торжествах участие приняли постоянные члены Священного Синода Украинской православной церкви: митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел и управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

По окончании Литургии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и собор архиереев совершили благодарственный молебен, за которым возносились прошения о здоровье Патриарха Кирилла. Митрополит Ювеналий также огласил поздравительное обращение членов Священного Синода Русской православной церкви и преподнес Его Святейшеству список Казанской иконы Божией Матери.