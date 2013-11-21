Сегодня десницу вмч. Георгия Победоносца встретили на Днепропетровщине

В день памяти Собора Архангела Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, 21 ноября, десницу вмч. Георгия Победоносца встретили на Днепропетровщине.

До 26 ноября к святыне можно будет приложиться в двух соборах города – Троицком кафедральном и возрождаемом Успенском.

В воскресенье, 24 ноября, после Божественной литургии из Свято-Троицкого кафедрального собора к возрождаемому Успенскому собору по центральным улицам Днепропетровска пройдет крестных ход с честной десницей великомученика Георгия Победоносца.

График пребывания святыни в Днепропетровске:

21 ноября (четверг)

16:00 – Торжественная встреча честной десницы великомученика Георгия Победоносца в Троицком кафедральном соборе г. Днепропетровск, Красная площадь, 7.

21-23 ноября (четверг-суббота)

Пребывание честной десницы великомученика Георгия Победоносца в Свято-Троицком кафедральном соборе (г. Днепропетровск, Красная площадь, 7).

24 ноября (воскресение)

11:00 – По окончании поздней Божественной Литургии из Свято-Троицкого кафедрального собора по центральным улицам Днепропетровска пройдет крестный ход с честной десницей великомученика Георгия Победоносца к возрождаемому Успенскому собору.

Маршрут крестного хода: Свято-Троицкий кафедральный собор – ул. Шевченко – ул. Артема – ул. Харьковская – ул. Гопнер – ул. Шолом Алейхема – Успенский собор (пл. Демьяна Бедного, 16).

25 ноября (понедельник)

Пребывание ковчега в возрождаемом Успенском соборе (пл. Демьяна Бедного, 16).

26 ноября (вторник)

Утром – торжественные проводы святыни в Белоцерковскую епархию.

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30 октября из монастыря Ксенофонт Святой горы Афон в Украину прибыла десница великомученика Георгия Победоносца. Делегацию Украинской Православной Церкви, которая доставила мощи, возглавил викарий Киевской Митрополии епископ Бородянский Варсонофий. Вместе с десницей из афонского монастыря был привезен список древней иконы великомученика Георгия Х века. Мощи святого Георгия в Украине сопровождает наместник монастыря Ксенофонт архимандрит Алексий.

В Украине честная десница великомученика Георгия Победоносца будет находиться до 5 декабря. Святыня уже побывала в Киеве – в Киево-Печерской Лавре и на месте строительства Кафедрального собора в честь Воскресения Христова - во Всехсвятском храме, в Чернигове, Харькове, Святогорской Лавре, Горловке, Донецке.

По материалам сайта Днепропетровской епархии