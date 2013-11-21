В 2014 году икону с мощами преподобного Сергия Радонежского провезут епархиями РПЦ

По представлению Оргкомитета Русской Православной Церкви по празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил принесение в епархии из Троице-Сергиевой лаврычтимой иконы преподобного Сергия с частицей мощей.

Принесение святыни состоится с февраля до конца 2014 года.

Епархиям, желающим встречать святыню на своей территории, необходимо представить заявку в Оргкомитет по эл. адресу otdelro@otdelro.ru в срок до 1 декабря 2013 года.

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В декабре 2010 года, в связи с исполняющимся в 2014 году юбилеем, Президент РФД.А. Медведев подписал Распоряжение о рабочей группе при Президенте Российской Федерации по подготовке к празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. Обязанности руководителя рабочей группы Президентом были возложены на заместителя руководителя Администрации Президента РФ А.Д. Беглова (сейчас — полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе). Первое заседание рабочей группы состоялось 16 марта 2011 года в Красном зале Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Кирилла и А.Д. Беглова.

В связи с тем, что без непосредственного участия Русской Православной Церкви проведение основных мероприятий и подготовка юбилейных торжеств невозможны, для координации деятельности по юбилейным торжествам Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом было принято решение о создании Оргкомитета Русской Православной Церкви по подготовке к празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.

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