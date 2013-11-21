Патриарх Кирилл: Со смирением принимаю и любовь, и ненависть

20 ноября 2013 года, в день своего рождения, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся со словом.

Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Ювеналий! Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Высокие представители государственной власти! Матушки игумении! Дорогие отцы, братия и сестры!

Обычно я не праздную торжественно день своего рождения. И даже став Патриархом, первые годы совершал в этот день богослужение в крестовом храме. Но затем, под сильным влиянием и даже давлением окружающих меня людей, согласился на то, чтобы в этот день служить в Храме Христа Спасителя, поскольку есть люди, которые хотели бы прийти и по-человечески поздравить.

Поэтому с полным смирением совершая сегодня Божественную литургию и сознавая, что речь идет, конечно, о личном дне, я одновременно благодарил Бога за всех вас, мои дорогие, кто сегодня вместе со мной молился, служил, кто вместе со мной возносил молитвы ко Господу. Потому что всякий раз, когда мы вместе молимся и причащаемся Святой Чаши, мы соединяемся друг с другом во единое Духа Святого Причастие. И эта внутренняя сила, которая соединяет нас в момент святой Евхаристии, помогает далее уже и в обычной жизни, часто в очень непростых условиях чувствовать и сознавать поддержку друг друга и, опираясь на людей, духовно и по убеждениям близких, совершать то, что приходится совершать мне в качестве Патриарха.

Сегодня у нас были два удивительных чтения, которые попадают на этот день. Конечно, каждый раз это разные чтения. Апостольское чтение (Кол. 3:17-4:1) рисует нам замечательную картину гармонии людей, живущих христианской жизнью. Апостол говорит о том, как жены должны любить своих мужей, как мужья должны любить и заботиться о своих женах, как дети должны слушаться родителей и как родители не должны досаждать своим детям. И кажется, если бы так все выстраивалось в жизни, какой был бы мир, покой, и радость, как бы люди укрепляли друг друга своей любовью, своей поддержкой! Но ведь этого не происходит во многих случаях. И Евангельское чтение (Лк. 12:48-59) будто идет вразрез с апостольским чтением. И Господь говорит о том, что люди разделены, в том числе разделены и через Его в мир Пришествие. И Он говорит об этих разделениях между мужем и женой, между родителями и детьми.

Так что же реально происходит — разделение или совместная жизнь? Что реально происходит — торжество человеческого счастья и любви или конфликты? На этот вопрос можно только так ответить: и то, и другое. И в конце концов каждый человек выбирает одно из двух, выбирает своей свободной волей. И если он выбирает конфликт, это не значит, что он ненормальный человек и хочет себя погубить, совсем не так.

Кто же хочет себя погубить, когда, движимый любовью, вступает в брак? Ведь брак связан со счастьем, благополучием — это то, что описывает апостол Павел в сегодняшнем своем послании. Почему же так часто брак становится источником разделений, скорбей, конфликтов, ненависти, противостояний и даже криминала? А потому что потенциал любви оказался исчерпан, разрушен, и на его место приходит антипод любви — ненависть, злоба и разрушение.

Вот почему сегодня в этих двух новозаветных чтениях мы и видим две картины — потому что не существует одной картины мира. Есть идеальная картина, которую описывает апостол Павел, но есть и реальная картина, о которой говорит Господь в Своем Евангелии.

А где же в этом все мы? Мы с вами в самом эпицентре этого противоречия и этих конфликтов. Мы как Церковь призваны разделять с людьми величайший духовный опыт любви. Мы призваны эту дивную картину гармонии, которую рисует апостол Павел, помочь людям понять, принять сердцем и душой, и осуществить в своей жизни.

Но одновременно, зная о том, что очень многие не способны обычно к такого рода деланию, Церковь должна обращаться и к ним — к тем, кто склонен разрушать, а не соединять, ненавидеть, а не любить. Наше обращение должно быть ко всем, для того чтобы Божий замысел о мире, о человеке, о человеческой семье, о человеческих отношениях воплотился в жизнь.

Собственно говоря, потому и Церковь оказывается в эпицентре борьбы, совсем этой борьбы не желая, никого не обижая. Нельзя назвать ни одну другую организацию, которая бы так обращалась к людям в общественном пространстве: никаких оскорблений, никаких упреков. Но одновременно Церковь, неся это тихое свое слово современному человеку, не может отказаться от своего призвания грех называть грехом, а грешника призывать к покаянию.

Это особенно значимо звучит в современной жизни, когда многие грешники призыв к покаянию воспринимают как некую агрессию, как давление, как проявление мифического сращивания Церкви с государством — Церковь, мол, становится идеологическим прессом, разрушает свободу, не дает дышать. Оглядитесь вокруг себя на все то, что вас окружает: на телевизионные программы, на рекламу, на образ жизни, на переполненные рестораны во время Великого поста. Церковь же никого не вытаскивает из этих ресторанов, никого силой ни к чему не принуждает. Она просто обращает свое послание к людям. И даже это послание, строго основанное на слове Божием, воспринимается как некое давление и диктат.

Есть ли в этом что-то новое? Нет. Потому что Господь сегодня в Евангелии говорит нам, что будет разделение между мужем и женой, между детьми и родителями. Потому что одни встают по одну сторону этого Божественного слова, а другие по другую сторону.

В таком сложном, я бы сказал, драматическом клубке человеческих отношений, противоречий взглядов и убеждений Церковь Христова и несет свое послание миру и никогда не остановится до скончания дней, вне зависимости от того, служим мы в величественных соборах или в катакомбах, приветствует ли нас народ или гонит, являемся мы авторитетами или изгоями. Потому что и одно, и другое, и третье было уже в человеческой истории.

И сегодня, обращаясь к вам с великой благодарностью за ваши молитвы, за вашу поддержку, за вашу любовь, которую я искренне чувствую своим сердцем, прошу и впредь помнить в своих молитвах Патриарха, который уже в силу одной только должности, каким бы он ни был — обращающимся ли к людям или молчащим, часто совершающим богослужения или по немощи своей редко, способным управлять огромным механизмом церковной жизни или по разным обстоятельствам не способный — именно Патриарх всегда является главной целью и мишенью тех, кто, борясь с Церковью, со словом Божиим, с посланием Самого Спасителя, обрушивает на нее свои удары.

Я со смирением и с полным пониманием особенности Патриаршего служения принимаю все то, что я должен принимать — и любовь, и ненависть — все слагаю в сердце своем. И прошу у Господа только одного: чтобы никогда в моем сердце не было ни злобы, ни ненависти. Потому что только сердце, отданное Христу, может быть способным проповедовать Его слово и убеждать людей.

А для того, чтобы было так, я еще и еще раз, в день своего рождения, обращаясь к вам, прошу ваших молитв и вашей духовной помощи. Храни вас Господь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси