Митрополит Владимир освятил антиминсы для храмов Киевской епархии
02:41, 21 ноября 2013Православие
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И вложил частицы мощей святых
20 ноября Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир в Свято-Николаевском храме при резиденции Предстоятеля УПЦ в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, совершил чин освящения антиминсов для храмов Киевской епархии.
Его Блаженству сослужил архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.
За чином, Блаженнейший Владыка помазал антиминсы Святым Миром, окропил их святой водой, а также вложил в каждый частицу мощей.
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