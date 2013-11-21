Митрополит Владимир освятил антиминсы для храмов Киевской епархии

20 ноября Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир в Свято-Николаевском храме при резиденции Предстоятеля УПЦ в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, совершил чин освящения антиминсов для храмов Киевской епархии.

Его Блаженству сослужил архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.

За чином, Блаженнейший Владыка помазал антиминсы Святым Миром, окропил их святой водой, а также вложил в каждый частицу мощей.

church.ua