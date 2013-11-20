Мощи святого великомученика Георгия Победоносца - в Донецке

19 ноября святыня отбыла в Спасо-Преображенский кафедральный собор Донецка, где будет находиться до 13.30 21 ноября.

18 ноября в нижнем храме Богоявленского кафедрального собора Горловки в честь Новомучеников и исповедников Русской Церкви состоялась встреча мощей и списка древней иконы святого великомученика Георгия Победоносца.

У входа в собор греческую делегацию, которая доставила святыни, встретили архиепископ Горловский и Славянский Митрофан, духовенство епархии, мэр Горловки Евгений Клеп с заместителями, горожане и гости города.

В храме архиепископ Митрофан совершил молебен с чтением акафиста святому великомученику Георгию и всенощную.

По окончании молебна Высокопреосвященнейший владыка Митрофан от имени всех присутствующих поблагодарил Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, по благословению которого в пределах Украины проходит крестный ход с десницей святого Георгия, главу государства Виктора Януковича, при содействии которого стало возможным прибытие святыни в Украину, а также братию монастыря Ксенофонт Святой Горы ​​Афон, сопровождающую святые мощи, испросив их молитв за верующих жителей Горловской епархии и всего православного Донбасса.

В ответном слове насельник монастыря Ксенофонт Святой Горы ​​Афон иеромонах Иосиф поблагодарил архиепископа Митрофана за гостеприимство, пожелав, чтобы благословение и покровительство святого великомученика Георгия никогда не покидало Горловку.