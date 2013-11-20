В Киево-Печерской лавре открылась выставка «Терновый венец народа»

К 80-летию памяти жертв Голодомора в выставочном зале Успенского собора состоялось открытие выставки «Терновый венец народа». Организаторами мероприятия выступили Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник и музей «Православная Украина».

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Киевского и всея Украины Владимира в открытии выставки принял участие управляющий делами УПЦ, ректор Киевских духовных школ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний. Его Высокопреосвященство зачитал приветственное слово Блаженнейшего Митрополита Владимира организаторам и участникам выставки.

Затем все присутствующие осмотрели представленные экспонаты, среди которых немало уникальных материалов: личные дела репрессированного духовенства Киево-Печерской лавры, редкие фотографии митрополита Константина (Дякова), митрополита Анатолия (Грисюка), архиепископа Александра (Петровского), архиепископа Феофана (Быстрова), архиепископа Онуфрия ( Гагалюк ), протоиерея Алексея Глаголева и др.

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