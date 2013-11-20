РПЦ создала рабочую группу по проблемам суррогатного материнства

Русская православная церковь создала специальную рабочую группу по проблемам суррогатного материнства, в том числе крещения младенцев, результаты ее работы будут рассмотрены на пленуме Синодальной библейско-богословской комиссии, сообщается во вторник на официальном сайте РПЦ.

На прошлой неделе глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что церковь, возможно, должна отказаться от крещения младенцев, рожденных в результате суррогатного материнства, так как данная практика с точки зрения христианского вероучения неприемлема, и что крещение такого ребенка нужно отложить до достижения им сознательного возраста.

"Члены Синодальной библейско-богословской комиссии обсудили поставленные митрополитом Иларионом вопросы. Для разработки официальной позиции по вопросу о пастырской практике, касающейся комплекса проблем, которые связаны с суррогатным материнством, была сформирована специальная рабочая группа. Результаты ее работы будут рассмотрены на пленуме Синодальной библейско-богословской комиссии, который состоится в конце декабря 2013 года", — говорится в комментарии комиссии.

В сообщении отмечается, что в своем докладе митрополит Иларион подчеркнул неоднозначность вопроса крещения младенцев, рожденных суррогатной матерью.

"Он настаивает, что "сам младенец не несет на себе вины за способ своего рождения на свет", а потому вопрос о его крещении целиком касается родителей и восприемников, по вере которых Церковь допускает младенцев к крещению. Это означает также, что Церковь не считает родившихся от суррогатных матерей младенцев отличными от младенцев, родившихся без вмешательства репродуктивных технологий", — заявляет комиссия.

Законодательно суррогатное материнство запрещено в Австрии, Германии (наказание несут врачи и посредники, а не родители и суррогатная мать), Италии, Норвегии, Швеции, в отдельных штатах США, Франции, Швейцарии. В некоторых странах закон не запрещает суррогатное материнство, но при этом никак его не регламентирует (Бельгия, Греция, Ирландия, некоторые страны Латинской Америки и Азии).

РИА Новости