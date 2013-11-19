Издательский Совет РПЦ проведет презентацию альбома «Лавра преподобного Сергия»

22 ноября 2013 года в московском книжном магазине «Библио-Глобус» Издательский Совет Русской православной церкви совместно с Патриаршим издательско-полиграфическим центром Свято-Троицкой Сергиевой лавры проведет презентацию альбома «Лавра преподобного Сергия», сообщает Синодальный информационный отдел РПЦ.

Альбом выпущен в преддверии 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, одного из самых почитаемых на Руси святых. Лавру преподобного Сергия называют сердцем православной России, ее духовной столицей. Поклониться святым мощам игумена земли Русской, увидеть один из самых прекрасных архитектурных ансамблей мира приезжают тысячи паломников и туристов.

В издании подробно рассказывается обо всех храмах Троице-Сергиевой лавры и ее святынях, о монастырских стенах и башнях, о произведениях искусства, хранящихся в лаврских музеях. Перед читателем предстает не просто выдающийся историко-культурный памятник, а живой образ крупнейшего в России монастыря. Литургическая жизнь лавры, суточный круг богослужений и престольные праздники, послушания братии и монашеские традиции — все это описано на страницах альбома и запечатлено на многочисленных фотографиях.

Завершает книгу глава о лаврских скитах и подворьях, восстановленных и благоустроенных в последние годы. Альбом, таким образом, представляет достаточно полный рассказ о сегодняшнем дне лавры преподобного Сергия.

В этом году альбом стал лауреатом конкурса «Просвещение через книгу» как лучшее иллюстрированное издание.