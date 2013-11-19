Завершился визит Патриарха Кирилла в Калининградскую епархию

С 15 по 18 ноября 2013 года состоялась рабочая поездка Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Калининградскую епархию.

Вечером 15 ноября Патриарх Кирилл, остающийся после избрания на Патриарший престол правящим архиереем Калининградской епархии, прибыл в Калининград.

В субботу, 16 ноября, Предстоятель РПЦ посетил переданное церкви здание в поселке Янтарный на побережье Балтийского моря, где после капитального ремонта и реконструкции будет располагаться православный молодежный центр, а также храм в честь Казанской иконы Божией Матери в пос. Янтарный.

Затем в храме свв. Космы и Дамиана в поселке имени Александра Космодемьянского в Центральном районе Калининграда Святейший Владыка вручил церковные награды лицам, оказавшим помощь в строительстве этого храма.

В рамках визита состоялось общение Его Святейшества с бывшим министром иностранных дел Польши, председателем совета фонда «Российско-Польский центр диалога и согласия» Адамом Ротфельдом.

В тот же день Патриарх Кирилл в Калининграде совершил чин малого освящения новопостроенного храма святого благоверного князя Александра Невского, посетил церковный комплекс на ул. Кирпичная (бывшая больница св. Елизаветы) и освятил закладной камень в основание строящегося храма святой мученицы Лидии в микрорайоне «Восток-1».

Вечером Святейший Владыка возглавил всенощное бдение в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

17 ноября, в неделю 21-ю по Пятидесятнице, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Христа Спасителя г. Калининграда и возглавил хиротонию архимандрита Силуана (Глазкина) во епископа Лысковского и Лукояновского.

18 ноября в конференц-зале собора Христа Спасителя г. Калининграда под председательством Его Святейшества прошло епархиальное собрание Калининградской епархии. По окончании собрания в нижней церкви кафедрального собора Предстоятель совершил литию по жертвам авиакатастрофы, произошедшей накануне в Казани.

Затем в здании воскресной школы при соборе Христа Спасителя г. Калининграда Святейший Патриарх встретился с участниками и победителями конкурса «Православная инициатива» от Калининградской епархии.

В завершение визита Патриарх по приглашению председателя Калининградского областного суда В.И. Фалеева посетил новое здание суда в Калининграде.

В аэропорту Владыку провожали губернатор Калининградской области Н.Н. Цуканов, епископ Балтийский Серафим и епархиальное духовенство.

Предстоятель РПЦ пожелал благополучия и процветания жителям Калининградской области: «Каждый раз, посещая родной для меня Калининград, я вижу, как много чего улучшается, область активно развивается. Дай Бог, чтобы и в дальнейшем с помощью Божией этот важный регион процветал и улучшилась жизнь людей в области».

Патриархия.ru