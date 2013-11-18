Воспитанники киевских воскресных школ посетили Лавру

17:08, 18 ноября 2013
Православие
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 Получили подарки от наместника

По инициативе протоиерея Александра Голода, руководителя Отдела религиозного образования и катехизации Оболонского благочиния города Киева, 16 ноября учащиеся воскресных школ побывали в Киево-Печерской Лавре.

Маленькие прихожане храмов Рождества Христова, святых Космы и Дамиана, преподобного Серафима Саровского, а также воспитанники Центра социально-психологической реабилитации и двух детских домов семейного типа, расположенных в Оболонском районе, посетили территорию Верхней Лавры, побывали в Успенском соборе, а затем спустились в Ближние пещеры. 

Поклонившись Лаврским святыням, дети пообщались с наместником монастыря – Митрополитом Вышгородским и Чернобыльским Павлом. Каждого из пришедших Владыка благословил, вручив икону и сладкий подарок. 

Редакция сайта www.lavra.ua

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