Митрополит Владимир назвал Голодомор самой ужасной трагедией в истории Украины

Летопись бытия нашего народа хранит память о множестве исторических событий, как славных, так и драматичных. Одной из самых ужасных трагедий для Украины стал Голодомор 1932-1933 годов.

Об этом говорится в обнародованном на сайте Украинской православной церкви обращении Блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины Владимира к 80-й годовщине Голодомора. Предстоятель УПЦ отметил: «Восемь десятилетий прошло с тех пор, но и сегодня наше горе не утихает, наполняя душу скорбью и побуждая приносить Богу молитву за миллионы невинных жертв». Митрополит отметил, что Господь одарил нас плодоносной землей, плодотворной и благодатной, как Эдем. По его словам, выполняя заповедь о труде на ней, добросовестный и заботливый труженик всегда получал щедрые урожаи, ведь Господь, который «семена дает сеятелю и хлеб для еды», преумножал плоды праведности всех, кто в мире, согласии и благочестии работал на своей ниве. «Однако в бурном ХХ веке наш край познал страшную беду: миллионы людей приняли мученическую смерть от массового голода. Это произошло не из-за нашествия или неурожая. Голодомор был одним из звеньев репрессивной цепи большевистской власти, которая взяла на вооружение идеологию построения мира на новых принципах, – без Бога и Его морального закона. Объявляя благо народа главной целью, насаждая свой рай на земле, богоборцы вместо этого засеяли ее человеческими костями и оросили реками слез», - написал митрополит Владимир в своем обращении. Он отметил, что «пагубный посев принес горькие плоды проклятия, поскольку «кто сеет в плоть, тот от плоти пожнет тление». «Отречение от христианской морали никому не принесло счастья. И об этом свидетельствует многовековая история нашей Отчизны. Рай без Бога обернулся для народа в ад. Этот суровый урок отечественной истории свидетельствует о бесплодности всех попыток построения государственного, политического и общественного строя без завещанных Богом моральных принципов. Такой строй обречен на самоуничтожение», - отметил глава УПЦ. Он подчеркнул, что «период господства безбожного репрессивного режима ознаменован подвигом мученичества и сподвижничества огромного количества православных христиан». «Они погибали от голода, заключения, пыток. В 1930-е годы физически были уничтожены большинство епископата и духовенства Православной Церкви в Украине и множество верующих – лучших представителей народа. Церковь вместе со своей многомиллионной паствой взошла на Голгофу, страдая за Христову правду. Эти годы стали Великой Пятницей для нашего народа», - отметил митрополит Владимир и призвал, вспоминая жертв Голодомора и политических репрессий, вознести молитвы к Господу за упокой душ голодом убитых братьев и сестер наших и принять участие в местных и общенациональных поминальных богослужениях в этот день. Также митрополит Владимир призвал упорядочить могилы погибших от голодомора в тех городах, городках и селах, где они сохранились. «Пусть память о них будет священной для нынешних и будущих поколений! Пусть никого больше не соблазнит порочный путь богоотречения и богозабытья, пренебрежение моральными законами, установленными Богом, а наша многострадальная земля больше никогда не познает нашествия разочарования и нечестия», - отметил митрополит Владимир в своем обращении.