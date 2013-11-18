В Донецкую область из Греции прибыла десница святого Георгия Победоносца

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой епархии Украинской православной церкви, святыню доставили область в Свято-Успенскую Святогорскую Лавру по благословению Патриарха Константинопольского Варфоломея и Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, а также по инициативе Президента Украины Виктора Януковича.

В сообщении отмечается, что десница святого великомученика Георгия Победоносца будет находиться в Лавре до 13.00 18 ноября, затем она переместится в Богоявленский собор города Горловки, а в 16.30 19 ноября - в Спасо-Преображенский кафедральный собор Донецка.

Покинет Донецкую область десница легендарного Георгия Победоносца 21 ноября (в 13.30).