Предстоятель РПЦ совершил литургию в соборе Христа Спасителя г. Калининграда

17 ноября 2013 года, в неделю 21-ю по Пятидесятнице, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Христа Спасителя г. Калининграда.

За литургией Предстоятель Русской церкви возглавил хиротонию архимандрита Силуана (Глазкина) во епископа Лысковского и Лукояновского (Нижегородская митрополия).

В третье воскресенье ноября ежегодно отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В храме было оглашено Патриаршее обращение ко всем верным чадам Русской православной церкви по случаю дня памяти жертв ДТП и вознесены молитвы о упокоении всех погибших в результате автомобильных аварий.

По окончании литургии Предстоятель РПЦ напутствовал епископа Лысковского и Лукояновского Силуана на служение и вручил ему архиерейский жезл. Новохиротонисанный епископ по традиции преподал богомольцам первое архипастырское благословение.

Епископ Балтийский Серафим от лица духовенства и всех верующих епархии приветствовал Святейшего Владыку и преподнес Его Святейшейству икону святого равноапостольного князя Владимира.

Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

В дар собору Христа Спасителя Святейший Патриарх передал евхаристические покровцы ручной работы. Предстоятель поблагодарил епископа Серафима за усердные труды на благо церкви и вручил ему в качестве награды архиерейский посох. Верующим были розданы иконки Спаса Нерукотворного с Патриаршим благословением.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси