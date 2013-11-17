РПЦ опровергла информацию о назначенной встрече патриарха Кирилла с папой Римским

Зампредседателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата архимандрит Филарет (Булеков) опроверг появившуюся накануне в ряде СМИ информацию о возможных местах встречи патриарха Кирилла с папой Римским Франциском, сообщили РИА Новости в Синодальном информационном отделе Русской православной церкви.

"Распространяемые различными, в том числе зарубежными изданиями предположения о возможных датах или местах подобной встречи со ссылкой на слова председателя ОВЦС митрополита Илариона, являются домыслами журналистов. Митрополит Иларион таких заявлений не делал", — заявил архимандрит Филарет.

По его словам, потенциальная возможность встречи патриарха с папой Римским никогда не отвергалась Русской православной церковью и обсуждение этого вопроса идет многие годы. В то же время, Московский патриархат всегда настаивал на том, что такая встреча должна быть тщательно подготовлена не столько с протокольной, сколько с содержательной стороны.