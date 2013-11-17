Продолжается визит Предстоятеля РПЦ в Калининградскую епархию

Продолжается визит Предстоятеля Русской православной церуви в Калининградскую епархию.

16 ноября 2013 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин малого освящения новопостроенного храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Калининграде, посетил церковный комплекс на ул. Кирпичная (бывшая больница св. Елизаветы), совершил чин освящения закладного камня в основание строящегося каменного храма святой мученицы Лидии в микрорайоне «Восток-1».

В этот же день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде.

Сегодня, в неделю 21-ю по Пятидесятнице, Предстоятель РПЦ возглавит в кафедральном соборе Христа Спасителя служение Божественной литургии.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси