В КДАиС состоялась презентация 45-томника «Смоленская земля в памятниках русской словесности»

Тираж издания 800 комплектов

16 ноября в стенах Киевской духовной академии состоялась презентация 45-томного издания «Смоленская земля в памятниках русской словесности», сообщает сайт КДАиС. В сборник вошли произведения самых значительных смоленских авторов, начиная со славянских текстов и заканчивая работами сегодняшних дней. Общий тираж издания 800 комплектов. Один из комплектов был передан в библиотеку КДАиС. Сборник издан к юбилею города Смоленска. Книги опубликованы на благотворительные средства.

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