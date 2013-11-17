В КДАиС состоялась презентация 45-томника «Смоленская земля в памятниках русской словесности»
08:12, 17 ноября 2013Православие
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Тираж издания 800 комплектов
16 ноября в стенах Киевской духовной академии состоялась презентация 45-томного издания «Смоленская земля в памятниках русской словесности», сообщает сайт КДАиС.
В сборник вошли произведения самых значительных смоленских авторов, начиная со славянских текстов и заканчивая работами сегодняшних дней.
Общий тираж издания 800 комплектов. Один из комплектов был передан в библиотеку КДАиС.
Сборник издан к юбилею города Смоленска. Книги опубликованы на благотворительные средства.
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