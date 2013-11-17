Сегодня в соборах РПЦ отправят панихиды по трагически погибших в автокатастрофах

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 17 ноября 2013 года, во Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, в кафедральных соборах епархий Русской православной церкви будут совершены панихиды о всех трагически погибших в результате автомобильных катастроф.

Также в храмах будет оглашено обращение Его Святейшества ко всем верным чадам Русской православной церкви по случаю Всемирного дня памяти жертв ДТП.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси