17 ноября десница великомученика Георгия Победоносца прибудет в Донбасс

17 ноября 2013 года по благословению Патриарха Константинопольского Варфоломея и Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и по инициативе Президента Украины Виктора Януковича, из монастыря Ксенофонт Святой Горы Афон в Спасо-Преображенский кафедральный собор г. Донецка прибудет десница православного святого Георгия Победоносца, сообщает Донбасс православный.

График пребывания десницы святого великомученика Георгия Победоносца в Донбассе:

- Донецкая епархия

Свято-Успенская Святогорская Лавра — с 15.00 17 ноября до 13.00 18 ноября

- Горловская епархия

Богоявленский собор г. Горловки — с 15.00 18 ноября до 15.30 19 ноября

- Донецкая епархия

Спасо-Преображенский кафедральный собор г. Донецка — с 16.30 19 ноября

до 13.30 21 ноября 2013 года.