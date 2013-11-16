В РПЦ предлагают не крестить детей суррогатных матерей

Церковь, возможно, должна отказаться от крещения младенцев, рожденных в результате так называемого суррогатного материнства, так как данная практика с точки зрения христианского вероучения неприемлема, крещение такого ребенка нужно отложить до достижения им сознательного возраста, полагает глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сообщает РИА Новости.

Выступая в пятницу на заседании расширенного президиума синодальной библейско-богословской комиссии, митрополит Иларион напомнил, что "всякое вмешательство в процессы деторождения вне естественного союза мужа и жены противоречат христианскому пониманию таинства зарождения и появления на свет богообразной человеческой личности, а также пониманию достоинства и призвания мужчины и женщины, вступающих в богозаповеданные брачные отношения".

Вместе с тем, как отметил глава ОВСЦ, вопрос о пастырской практике, касающейся отношения к "биологическим родителям", а также крещения младенцев, рожденных суррогатной матерью, является весьма неоднозначным.

"С одной стороны, любой рожденный младенец может быть крещен — по вере тех, кто намеревается его крестить…. Сам младенец не несет на себе вины за способ своего рождения на свет. С другой стороны, ответственность за христианское воспитание младенца несут на себе родители и восприемники", — сказал Иларион.

Он добавил, что "если родители не приносят явного покаяния в содеянном, а восприемники самим фактом своего участия в таинстве выражают согласие с совершившимся греховным деянием", то о последующем христианском воспитании ребенка речи, соответственно, идти не может.

"Не следует ли в таком случае откладывать крещение ребенка до достижения им сознательного возраста? Отказ в крещении младенцев в подобном случае имел бы прежде всего пастырское значение, так как тем самым общество получило бы от Церкви ясный сигнал о том, что практика суррогатного материнства является неприемлемой с христианской точки зрения", — сказал митрополит.