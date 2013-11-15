Патриарх Кирилл совершит визит в Калининградскую епархию РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с 15 по 18 ноября совершит ежегодный визит в Калининградскую епархию, в ходе которого посетит храмы Калининграда и области, совершит богослужения в кафедральном соборе Христа Спасителя, посетит закладку нового храма в областном центре и проведет отчетное епархиальное собрание местного духовенства, сообщает РИА Новости.

По словам руководителя патриаршей пресс-службы диакона Александра Волкова, предстоятель Русской православной церкви, будучи также управляющим Калининградской епархией, ежегодно совершает туда рабочие поездки, "чтобы лично принимать участие в жизни епархии".

"Святейший патриарх в ходе визита совершит малое освящение калининградского храма святой мученицы Татианы, который был несколько лет назад заложен и построен. Также он совершит закладку нового храма в Калининграде и, кроме этого, будет встречаться с духовенством епархии; ожидаются и встречи со светским руководством области", — сказал Волков.

Он уточнил, что ежегодное епархиальное собрание калининградского духовенства под председательством патриарха состоится в понедельник, 18 ноября. В ходе общения со священнослужителями будут подведены итоги года и определены цели на следующий, патриарх выслушает рассказы о проблемах и сложностях в жизни епархии и ответит на вопросы местного духовенства.