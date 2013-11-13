Глава РПЦ встретился с архиепископом Миланским кардиналом Анджело Сколой

12 ноября 2013 года в Патриаршей резиденции в Свято-Даниловом монастыре состоялась встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с кардиналом Анджело Сколой, архиепископом Миланским.

В слове к кардиналу Анджело Сколе Святейший Владыка констатировал, что и Русская православная церковь, и Римско-Католическая церковь обеспокоены тем, что происходит сегодня в духовной жизни Европы и других стран:

«Вызывает глубокую озабоченность положение христиан в мире, и не только там, где они физически страдают, как, например, на Ближнем Востоке, в Африке, в Азии, но и там, где происходит скрытое давление на христиан под лозунгами толерантности и мультикультурализма — где изгоняются христианские символы, запрещают употреблять слово "Рождество", а людям невозможно прийти на работу с крестом на шее якобы потому, что это обижает людей неверующих и приверженцев других религий. И при этом мы видим, как люди неверующие открыто реализуют свой взгляд на мир, в том числе и заполняя практически все информационное пространство той философией жизни, которая никак не связана с верой». Как отметил Предстоятель Русской церкви, хотя информационный поток, в котором находятся современные люди, по большей части не предлагает прямой пропаганды атеизма, однако, за редкими исключениями, несет в себе образ безбожной цивилизации.

«Сегодня вопрос о сохранении христианской Европы, сохранении источников христианской цивилизации является нашей общей задачей, — подчеркнул Патриарх Кирилл. — Думаю, никогда у двух наших Церквей не было столько важных причин к тому, чтобы работать вместе, как сегодня. Мы приветствуем позицию Его Святейшества Папы Франциска по многим из этих вопросов».

Предстоятель РПЦ также упомянул о совпадении позиций по вопросу о положении христиан на Ближнем Востоке, и, в частности, по сирийскому кризису.

«Вы знаете, что я ездил в Сирию в самом начале войны и имел возможность увидеть жизнь людей. Уже тогда я слышал заявления, что гражданский конфликт в стране, который грозил перерасти во что-то совсем другое, обернется разрушением межрелигиозных балансов, созданных в этой стране. И это, действительно, имеет место сегодня», — продолжил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он напомнил о судьбе двух христианских иерархов, похищенных в Сирии в апреле. Несмотря на предпринятые усилия, в том числе обращения к руководителям ряда стран, до настоящего времени не удалось добиться их освобождения.

Святейший Владыка положительно оценил позицию позиция Папы Франциска по сирийской проблеме.

«Надеемся, что и дальше мы будем работать вместе для того, чтобы на Ближнем Востоке и в Сирии водворился мир и были обеспечены религиозные права меньшинств», — сказал Предстоятель Русской церкви.

Его Святейшество напомнил об общих вызовах, которые стоят ныне перед христианами, отметив также усилия Католической церкви про ведению пастырской работы в Европе, несмотря на новые трудности, которые сопровождают ее служение. «Мы хорошо все это понимаем, — подчеркнул Патриарх Кирилл, — потому что сами пережили трудные годы в нашей церковной жизни в XX веке».

Со своей стороны кардинал Анджело Скола отметил глубокое понимание Патриархом Кириллом ситуации, в которой ведется сегодня христианская проповедь в Западной Европе. «Ваше Святейшество, Вы очень точно указали основные точки развития конфликта, который переживает сегодня общество в Европе и не только», — сказал он, упомянув, что ныне многие не понимают значения религиозной свободы. В связи с этим он вспомнил об отмечающемся в нынешнем году 1700-летии Миланского эдикта, провозгласившего веротерпимость в Римской империи.

«Мы знаем, что мы сегодня живем в обществе различий, — продолжил кардинал А. Скола. — Мы, разумеется, не хотим никого заставлять, но, с другой стороны, хотим свободу для нас и для всех, свободу возможности проповедовать, благовествовать о христианстве в его совокупности и в его конкретности, потому что Сын Божий воплотился. Наша религия — это религия Бога, Который вошел в историю, Который хочет сопровождать людей в их конкретной жизни. Поэтому мы считаем, что важны венчание, семья. Поэтому мы хотим признавать зло и грех, называя их по имени. Поэтому по мере возможности хотели бы быть свидетелями милосердия Божия».

Кардинал Анджело Скола подчеркнул значение усилий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска по умиротворению ситуации в Сирии и поддержке христиан, живущих в ближневосточном регионе. Католический иерарх также выразил глубокое сожаление в связи с тем, что до сих пор ничего не известно о судьбе похищенных в Сирии митрополитов.

«Очень многие христиане в этом регионе претерпевают мученичество: их изгоняют из домов, их храмы разрушают. По-моему, мы на Западе слишком мало говорим обо всем этом», — продолжил гость.

В ходе беседы архиепископ Миланский кардинал Анджело Скола отметил как позитивный факт деятельность общин Московского Патриархата на территории его епархии и выразил готовность оказывать содействие в решении различных вопросов устроения их приходской жизни.

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