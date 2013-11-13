Более 100 тыс. человек скандировали слова св. Лаврентия Черниговского на концерте в Киеве

В крупных городах Украины с 19 октября прошли акции-концерты «Мы едины», посвященные 70-летию начала освобождения страны от нацистских захватчиков. Организатором масштабного культурно-просветительского тура выступила международная общественная организация «День Крещения Руси».

Концерты состоялись в Севастополе, Херсоне, Одессе, Черкассах, Днепропетровске, Луганске, Донецке, Харькове, Кировограде.

Заключительный концерт тура состоялся 9 ноября в Киеве на площади Независимости. Перед зрителями выступили группы «С.К.А.Й.» (Украина), «Чайф» (Россия), «Разные люди» (Украина, Россия), «Братья Карамазовы» (Украина), Кубанский казачий хор (Россия),Эмир Кустурица с музыкальным коллективом The No Smoking Orchestra (Сербия), группа «Любэ».

Собравшихся поздравили олимпийский чемпион Валерий Гончаров, заслуженный артист Украины Валерий Чигляев, ветераны Великой Отечественной войны.

На больших экранах транслировались видеосюжеты по истории страны и Русской Православной Церкви.

Руководитель международной общественной организации «День Крещения Руси» Олег Кривошея в своем обращении заявил о важности единства и неделимости Русской Православной Церкви, и более ста тысяч людей, пришедших на концерт «Мы едины», скандировали слова святого Лаврентия Черниговского «Россия, Украина, Беларусь — вместе мы Святая Русь!»

Патриархия