В России ограбили Троице-Сергиеву лавру

Неизвестные похитили церковные реликвии из Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы областного главка МВД.

«Накануне в полицию поступило сообщение о том, что из Троице-Сергиевой лавры неизвестные похитили церковные реликвии. В настоящее время сумма ущерба устанавливается», - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело, преступников ищут.

Мужской монастырь был основан в 1337 году преподобным Сергием Радонежским, мощи которого покоятся в монастыре. Лавра известна Московской духовной академией - одним из крупнейших религиозных учебных заведений России. В 1993 году архитектурный ансамбль лавры был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.