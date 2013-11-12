Патриарх Кирилл призвал давать милостыню, даже если просящий обманщик

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает верующих давать милостыню всем без исключения нуждающимся, даже если просящий вызывает сомнения, потому что такое участие к другому, по его мнению, может пробудить совесть у обманщика, сообщает РИА Новости.

"Иногда нам говорят: вы не тем даете деньги. Приходит какой-то плохо одетый человек и говорит, что у него украли деньги и что он не может доехать на поезде до дома. Раздаются голоса: не надо ему давать денег, он пьяница, он их пропьет, никакого билета он не терял. Но нам не следует слушать эти голоса — мы должны ответить", — сказал патриарх в проповеди после совершения литургии в храме Рождества Богородицы во Владыкине на севере Москвы.

Глава РПЦ отметил, что давать милостыню нужно, "может быть, не в том объеме, в каком нас просят, но дать столько, сколько можем, потому что от сердца даваемая жертва способна, в том числе, пробудить совесть у человека, если он обманывает".

"Я знаю много случаев, когда люди впоследствии приходили и каялись и говорили, что та небольшая помощь перевернула все в их жизни, и они поняли, что есть люди, способные поверить и поддержать, и как грешно, как тяжело обманывать тех, кто протягивает руку помощи", — сказал патриарх.

По его словам, речь идет не только о каких-то материальных вещах, но и о духовной, моральной помощи и поддержке. "Если распространить сказанное на другие области нашей жизни, ведь нас просят не только помочь материально, не только деньги дать? Иногда нас просят походатайствовать, помочь в каких-то жизненных обстоятельствах. Проще всего сказать: я не могу. Но это слово может ранить, а иногда и убить человека. Если не можем сделать, то хотя бы словом должны утешить".

"От нас никто не требует сверхусилий, никто не требует отдавать последнее, но от нас требуется ответить человеку на его просьбу", — считает предстоятель РПЦ.