Продолжается Крестный ход с десницей святого Георгия Победоносца

10 ноября начался Крестный ход с десницей святого Георгия Победоносца по епархиям Украинской Православной Церкви.

В этот день честные мощи прибыли в Черниговскую епархию. Первыми святыне поклонились верующие г. Козелец. Вечером святыня была доставлена ​​в Троицкий собор Чернигова, где будет находиться до 12 ноября.

Напомним, что десница великомученика Георгия Победоносца из монастыря Ксенофонт Святой Горы ​​Афон в Украину прибыла 30 октября, по благословению Святейшего Патриарха Константинополя и Нового Рима Варфоломея I и Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и при содействии Президента Украины Виктора Януковича.

График пребывания десницы святого великомученика Георгия Победоносца в Украине (30.10 - 05.12 2013):

Черниговская епархия Троицкий собор г. Чернигов 10.11 - 12.11

Харьковская епархия Благовещенский Собор, Покровский монастырь г. Харьков 12.11 - 17.11

Донецкая епархия Свято-Успенская Святогорская Лавра 17.11 - 18.11

Горловская епархия Богоявленский собор г. Горловка 18.11 - 19.11

Донецкая епархия Преображенский собор г. Донецк 19.11 - 21.11

Днепропетровская епархия г. Днепропетровск 21.11 - 26.11

Белоцерковская епархия Преображенский Собор Белая Церковь 26.11 - 28.11

Киево-Печерская Лавра 28.11 - 28.11

Житомирская епархия Троицкий храм г. Бердичев 28.11 - 29.11

Житомирская епархия Преображенский собор г. Житомир 29.11 - 1.12

Житомирская епархия Троицкий Собор г. Новоград- Волынский 1.12 - 1.12

Львовская епархия Свято-Георгиевский храм г. Львов 1.12 - 3.12

УПЦ