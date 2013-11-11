120 детей-сирот посетили лавру в рамках «Всеукраинского Дня молитвы за сирот»
06:08, 11 ноября 2013Православие
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Молились в Успенском соборе
По благословению Предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, 10 ноября в Успенском соборе Киево-Печерской лавры молились о сиротах, проживающих в интернатах и детских домах, а также людях, принимающих этих детей в свои семьи.
Богослужение возглавил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.
По окончании богослужения на Соборной площади дети запустили в небо воздушные шарики, на которых написали свои мечты и желания. Затем для ребят были организованы экскурсионная программа и праздничный обед. По окончании праздника в доме наместника митрополит Павел вручил каждому ребенку памятные подарки.
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