120 детей-сирот посетили лавру в рамках «Всеукраинского Дня молитвы за сирот»

По благословению Предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, 10 ноября в Успенском соборе Киево-Печерской лавры молились о сиротах, проживающих в интернатах и детских домах, а также людях, принимающих этих детей в свои семьи.

Богослужение возглавил наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

По окончании богослужения на Соборной площади дети запустили в небо воздушные шарики, на которых написали свои мечты и желания. Затем для ребят были организованы экскурсионная программа и праздничный обед. По окончании праздника в доме наместника митрополит Павел вручил каждому ребенку памятные подарки.

Lavra.ua