Предстоятель РПЦ совершил литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине

10 ноября 2013 года, в неделю 20-ю по Пятидесятнице, день памяти святителя Димитрия, митрополита Ростовского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в московском храме Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине.

Храм не вместил всех пришедших на Патриаршее богослужение, многие верующие молились на улице на территории храма.

Пели хор храма Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине и детский хор храма Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине.

За Литургией были вознесены молитвы о упокоении новопреставленной настоятельницы Иоанновского ставропигиального женского монастыря г. Санкт-Петербурга схиигумении Серафимы (Волошиной).

Проповедь перед причастием произнес священник Андрей Кудрин, клирик храма Рождества Пресвятой Богородицы во Владыкине.

По окончании литургии Предстоятель Русской Церкви напутствовал епископа Горноалтайского и Чемальского Каллистрата на служение и вручил ему архиерейский жезл. Новохиротонисанный епископ по традиции преподал богомольцам первое архипастырское благословение.

От лица клира и прихожан настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Сергий Ткаченко приветствовал Святейшего Патриарха и преподнес Его Святейшеству список Владимирской иконы Божией Матери.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом и благословил многочисленных богомольцев, молившихся внутри и вне храма.

В память о совершенном богослужении Предстоятель Русской Церкви передал в дар храму Казанскую икону Божией Матери.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси