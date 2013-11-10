В день памяти преподобного Иова Почаевского Митрополит Владимир совершил Божественную литургию

10 ноября, в день памяти преподобного Иова Почаевского, во время планового пребывания в Универсальной клинике «Обериг», Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир совершил Божественную литургию.

Его Блаженству сослужили: архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, клирики Киевской епархии.

За службой молились врачи и персонал больницы, верные.

В этот же день Архипастырь поклонился мощам великомученика Георгия Победоносца. Они были доставлены греческой делегацией во главе с игуменом монастыря Ксенофонт архимандритом Алексием.

После молитвословия Первосвятить поздравил архимандрита Алексия и членов делегации.

В свою очередь отец Алексей подарил Митрополиту список древней иконы Х в. великомученика Георгия Победоносца.

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