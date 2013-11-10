Председатель ОВЦС МП встретился с Президентом Ливана

9 ноября 2013 года по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион прибыл в Ливан для участия в торжествах по случаю 25-летия архиерейской хиротонии архиепископа Филиппопольского Нифона, представителя Патриарха Великой Антиохии и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси.

В резиденции Президента Ливанской Республики состоялась встреча председателя ОВЦС с главой ливанского государства М. Сулейманом. Митрополит Волоколамский Иларион передал Президенту Ливана приветствие Патриарха Кирилла и рассказал об усилиях, предпринимаемых Русской православной церковью по защите христиан на Ближнем Востоке, в частности в Сирии. Председатель ОВЦС высказал мнение, что опыт достижения согласия и мирного сосуществования различных этнических и религиозных общин, накопленный в Ливане, может быть востребован и в других странах региона.

В свою очередь М. Сулейман высоко оценил позицию России и Русской лравославной церкви по ситуации в Сирии и поделился своим видением положения в этой стране и путей его урегулирования.

На память о состоявшейся встрече митрополит Иларион подарил Президенту Ливана свою книгу «Православие».

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