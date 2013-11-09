Сегодня киевские духовные школы отметили день своего небесного покровителя

9 ноября, в день празднования памяти прп. Нестора Летописца, небесного покровителя Киевских духовных школ и Собора святых Киевской духовной академии, в Успенском соборе Киево-Печерской лавры была совершена Божественная литургия, сообщает сайт КДАиС.

Богослужение возглавил ректор Киевской духовной академии и семинарии, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Его Высокопреосвященству сослужили ректор Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии епископ Петергофский Амвросий, епископы: Макаровский Иларий, Боярский Феодосий, Ирпенский Климент, Бородянский Варсонофий, Фастовский Дамиан, Вознесенский и Первомайский Алексий, Васильковский Николай, духовенство Киевских духовных школ.

За литургией митрополит Антоний рукоположил во пресвитера студента II курса Академии иеродиакона Софрония (Чупрыну) и во диакона студента I курса чтеца Василия Грабко.

После литургии в актовом зале Киево-Печерской лавры состоялся годичный акт Киевской духовной академии и семинарии, который возглавил ректор КДАиС управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

В акте приняли участие ректор Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии епископ Петергофский Амвросий, епископы: Боярский Феодосий, Макаровский Иларий, Председатель Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ Ирпенский Климент, Васильковский Николай; генеральный директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Любомир Михайлина, гости, преподаватели, сотрудники и студенты Киевских духовных школ.

В начале акта митрополит Антоний зачитал поздравительный адрес Предстоятеля УПЦ Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Затем слово было предоставлено первому проректору Академии протоиерею Сергию Ющику, который выступил с отчетом о деятельности духовных школ. В докладе в частности отмечено, что в текущем учебном году в Киевской духовной академии реализовывается концепции высшего духовного образования, утвержденная Священным Синодом УПЦ. Также протоиерей Сергий сообщил, что и далее продолжается налаживание международного сотрудничества с украинскими и зарубежными духовными и светскими учебными заведениями, в частности были подписаны соглашения с Православным богословскими факультетами университета Восточного Сараево (Босния и Герцеговина) и Белградского университета (Сербия), Свято-Владимирской православной духовной семинарией (США). Также был подписан договор о сотрудничестве с Национальным университетом «Киево-Могилянская академия» и пролонгировано соглашение с Национальным Киево-Печерским историко-культурным заповедником.

После доклада первого проректора митрополит Антоний презентовал новые издания Киевских духовных школ: монографии преподавателя КДАиС Андрея Ухтомского «Епископ Кассиан (Безобразов) и его перевод Нового Завета», и выпускника КДА диакона Андрея Глущенко «Значение антропологии преподобного Максима Исповедника для современной апологетики», украиноязычный перевод «Послання Варнави», осуществленный доцентом Академии протоиереем Олегом Кожушным, и очередной номер студенческого журнала «Академический летописец».

В этом году с актовым докладом «Перевод Священного Писания как миссионерская деятельность» выступил ученый секретарь Академии профессор протоиерей Ростислав Снигирев. Доклад приурочен 1150-летию миссии святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

С поздравлением выступил генеральный директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Любомир Михайлина.

После поздравлений владыка ректор по благословению Предстоятеля УПЦ Митрополита Киевского и всея Украины Владимира вручил церковные ордена преподавателям и сотрудникам духовной школы.

В завершение было сделано памятное фото, после чего все присутствовавшие были приглашены на праздничную трапезу, где были оглашены приветствия от духовных учебных заведений Украины: Одесской духовной семинарии, Волынской духовной семинарии, Почаевской духовной семинарии, Полтавской миссионерской духовной семинарии, Харьковской духовной семинарии и Таврической духовной семинарии.