Представитель РПЦ заявил: терпимость предполагает уважение к чужой культуре

Председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда призвал к осмыслению терминов «толерантность» и «терпимость» и их применимости в поликультурном обществе.

«Толерантность без содержательной религиозности в перспективе превращается в безразличие», — заявил Председатель СИНФО, выступая с докладом «Современная толерантность и христианская терпимость: поиск общего пути» на конференции «Единство в различиях: мировой опыт в сфере регулирования межэтнических и межконфессиональных отношений», открывшейся 8 ноября в Москве.

«Современная идея толерантности в своей основе несет идею христианской терпимости, но ее применение в наши дни вне культурного и нравственного контекста приводит к негативным последствиям», — отметил в своем выступлении Владимир Легойда.

Представитель РПЦ подчеркнул, что терпимость в исторически обоснованном понимании предполагает уважение к чужой культуре, опыту, но никак не к аморальному поведению.

В своем докладе он также отметил, что построение межкультурного мира не инструментальная задача, ее решение может носить только комплексный характер, длч чего нужно использовать все возможные средства. По мнению Владимир Легойды, и в этом тоже остается недооцененной роль предмета «Основы религиозных культур и светской этики», который сейчас преподается в школах.

«А ведь это действенный способ воспитания детей в духе понимания своей собственной культуры и терпимого, понимающего отношения к иным мировоззренческим системам», — подчеркнул он.

В заключение Председатель СИНФО напомнил, что средства массовой информации могли бы играть большую роль в поддержании межрелигиозного и межэтнического мира, если бы профильному образованию журналистов и диалогу с медиа уделялось больше внимания на всех уровнях власти.

ПРАВМИР