Завершилась X Генеральная ассамблея Всемирного совета церквей

С 30 октября по 8 ноября 2013 года в Пусане (Республика Корея) прошла X Генеральная ассамблея Всемирного совета церквей.

В работе ассамблеи принимала участие официальная делегация Русской православной церкви во главе с председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом.

Церемония открытия ассамблеи состоялась 30 октября в выставочном центре Bexco.

1 ноября от имени Национального совета церквей в Корее состоялся прием в честь делегации Русской православной церкви. Председателя ОВЦС приветствовал генеральный секретарь Национального совета церквей в Корее Ким Йонг Джу.

В тот же день на пленарном заседании X Генеральной ассамблеи ВСЦ прозвучал доклад митрополита Волоколамского Илариона «Голос церкви должен быть пророческим».

Вечером в рамках X Генеральной ассамблеи Всемирного совета церквей прошло собрание делегаций православных и дохалкидонских церквей.

3 ноября, в день памяти преподобного Илариона Великого, председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион в сослужении епископа Кызыльского и Тувинского Феофана совершил Божественную литургию в Генеральном консульстве РФ в Пусане. После богослужения владыка Иларион встретился с соотечественниками, постоянно проживающими в Южной Корее.

5 ноября делегацией РПЦ в рамках дискуссионной программы X Ассамблеи ВСЦ был организован семинар «Источники авторитета в церкви».

Участники ассамблеи избрали новый состав Центрального комитета — постоянного руководящего органа ВСЦ. Его заседание пройдет в июле 2014 года.

8 ноября X Генеральная ассамблея Всемирного совета церквей завершила свою работу.

Патриархия.ru