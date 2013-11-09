Завершилась X Генеральная ассамблея Всемирного совета церквей
30 октября - 8 ноября
С 30 октября по 8 ноября 2013 года в Пусане (Республика Корея) прошла X Генеральная ассамблея Всемирного совета церквей.
В работе ассамблеи принимала участие официальная делегация Русской православной церкви во главе с председателем Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом.
Церемония открытия ассамблеи состоялась 30 октября в выставочном центре Bexco.
1 ноября от имени Национального совета церквей в Корее состоялся прием в честь делегации Русской православной церкви. Председателя ОВЦС приветствовал генеральный секретарь Национального совета церквей в Корее Ким Йонг Джу.
В тот же день на пленарном заседании X Генеральной ассамблеи ВСЦ прозвучал доклад митрополита Волоколамского Илариона «Голос церкви должен быть пророческим».
Вечером в рамках X Генеральной ассамблеи Всемирного совета церквей прошло собрание делегаций православных и дохалкидонских церквей.
3 ноября, в день памяти преподобного Илариона Великого, председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион в сослужении епископа Кызыльского и Тувинского Феофана совершил Божественную литургию в Генеральном консульстве РФ в Пусане. После богослужения владыка Иларион встретился с соотечественниками, постоянно проживающими в Южной Корее.
5 ноября делегацией РПЦ в рамках дискуссионной программы X Ассамблеи ВСЦ был организован семинар «Источники авторитета в церкви».
Участники ассамблеи избрали новый состав Центрального комитета — постоянного руководящего органа ВСЦ. Его заседание пройдет в июле 2014 года.
8 ноября X Генеральная ассамблея Всемирного совета церквей завершила свою работу.