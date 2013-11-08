8 ноября день памяти великомученика Димитрия Солунского (ІV век)
Принял за веру мученическую смерть
Святе Димитрие, Христу Богу молися даровати нам велию милость.
Тропарь святому
8 ноября 2013 года день памяти великомученика Димитрия Солунского. Еще будучи довольно молодым, он получил назначение на должность проконсула Солунской области. Главными обязанностями военачальника Димитрия было: защищать область от внешних врагов и искоренять христианство.
Но святой Димитрий сам тайно верил во Христа. Поэтому он стал искоренять языческие обычаи. Конечно, императору Максимиану донесли об этом. Наказание правителя было суровым:
«Отдать на смерть каждого, кто призывал Имя Распятого». Димитрий не отрекся от своей веры. За это его заключили в темницу.
Вскоре он принял мученическую смерть от воинов императора: его закололи копьями. Со временем на месте гибели праведник был построен храм.
Glas.org.ua